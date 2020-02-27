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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Face едет в Киев с концертом – дата и стоимость билетов

В Киеве состоится концерт российского репера Face. Артист едет с программой в поддержку микстейпа Slime.

Концерт состоится в Киеве в Зеленом театре 11 сентября в 19.00. Стоимость билетов стартует от 499 грн.

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– Face пришел в музыкальный бизнес из “ВКонтакте” со знаменитой песней-мемом Гоша Рубчинский. Это случилось в 2016 году. Композиция быстро разлетелась, а в течение следующих двух лет рэпер безостановочно выпускал новые мини-альбомы и видеоклипы.  Face считается одним из главных оппозиционных музыкантов в России, – отмечают организаторы концерта.

FACE выступит в Киеве со своим концертом 11 сентября

Face – российский рэп-исполнитель, певец и автор песен, который начал свою карьеру в 2015 году. На этот момент артист успел записать уже четыре альбома.

Ранее Факты ICTV писали, что российская группа Мумий Тролль готовит концерт в Киеве в МВЦ 15 декабря 2020 года.

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