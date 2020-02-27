Фильм Черкассы вышел в украинский прокат 27 февраля.

Режиссером картины стал Тимур Ященко.

В фильме Черкассы рассказывается о героическом сопротивлении тральщика ВМС Украины в ходе аннексии Крыма в 2014 году.

В картине показаны матросы, страдающие от дедовщины. Фильм отображает якобы обычные будни моряков, большинство из которых потеряли уважение к службе и не понимают своей миссии.

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Официально съемки начались в 2017 году у берегов Очакова и Кинбурнской косы. Для этого были созданы декорации затопленных российских кораблей, которыми захватчики преградили путь Черкассам.

Бюджет фильма Черкассы составляет около 40 млн грн, из которых поддержка Госкино примерно 17,3 млн грн.