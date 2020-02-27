В конце видео слышен хруст: Бритни Спирс сломала ногу, танцуя для Instagram

Американская звезда Бритни Спирс сломала ногу во время танца.

Видео с травмой она опубликовала в Instagram. На нем Спирс танцует в коротком топе и шортах. В конце ролика она падает и отчетливо слышен хруст.

Певица сообщила, что не танцевала шесть месяцев.

– Я знаю, что я босиком… Не смейтесь, но так я лучше держусь за пол! P.S. Вы можете услышать, где я сломал ногу здесь… Извините, что так громко! – написала она.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 26 Фев 2020 в 2:23 PST

Напомним, в апреле прошлого года в СМИ появилась информация, что Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу. Причиной стал пережитый стресс, связанный с болезнью ее отца.