В конце видео слышен хруст: Бритни Спирс сломала ногу, танцуя для Instagram

Американская звезда Бритни Спирс сломала ногу во время танца.
Видео с травмой она опубликовала в Instagram. На нем Спирс танцует в коротком топе и шортах. В конце ролика она падает и отчетливо слышен хруст.
Певица сообщила, что не танцевала шесть месяцев.
– Я знаю, что я босиком… Не смейтесь, но так я лучше держусь за пол! P.S. Вы можете услышать, где я сломал ногу здесь… Извините, что так громко! – написала она.
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Напомним, в апреле прошлого года в СМИ появилась информация, что Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу. Причиной стал пережитый стресс, связанный с болезнью ее отца.
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