Госкино Украины опубликовало трейлер фильма Номери, который срежиссировали дистанционно, что является уникальным явлением для украинской киноиндустрии.

Над фильмом работали режиссеры Олег Сенцов, который в то время находился в российской колонии, а также Ахтем Сеитаблаев. Именно он вместе с продюсером Анной Паленчук помогал воплотить в жизнь замысел на съемочной площадке.

– Наша творческая группа уже вернулась из Берлина, где состоялась потрясающая премьера фильма Номери. Овации, внимание, рецензии, которые мы получили, свидетельствует о том, что наш фильм был одним из тех на кинофестивале, который привлек к себе наибольшее внимание, – рассказала Паленчук.

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Для украинских зрителей Номери будут доступны осенью, однако точной даты релиза в кинотеатрах пока нет.

Напомним, премьера фильма Номери состоялась на прошлой неделе рамках программы Berlinale Special на Berlin International Film Festival.

Почетные гости и критики, побывавшие на премьере ленты, одобрительно отзывались о ней.

Видео: ДержКіно України