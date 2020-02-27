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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Александр Панайотов из Украины представит Россию на Евровидении 2020 – СМИ

В СМИ появилась информация, что Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме (Нидерланды) будет представлять 35-летний певец из Украины Александр Панайотов.

Однако спустя время певец опроверг эту информацию.

Стоит отметить, что Александр пытался попасть на конкурс с 2005 года, однако постоянно у него с этим не складывалось. Его называли также одним из претендентов в 2019 году. Но поехал Сергей Лазарев.

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Александр Панайотов родился в Запорожье, однако музыкальную карьеру он строит в России. В 2002 году участвовал в телевизионном проекте Стань звездой, а в 2003-м – в шоу Народный артист. В 2016 году он принял участие в пятом сезоне шоу Голос и стал подопечным Григория Лепса, который в последствии стал его продюсером.

Напомним, в финале Нацотбора на Евровидение 2020 победила группа Go-A с песней Соловей. Она получила наивысший бал от судей и зрителей.

Теперь Go-A будет представлять Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме.

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