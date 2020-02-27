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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Тима Белорусских рассказал, на что тратит гонорары

Российский певец Тима Белорусских в шоу Насти Ивлеевой Agentshow Land рассказал о карьере и своих гонорарах.

Он признался, что почти не покупает лишние вещи и одежду, не ходит в клубы и рестораны, питается дома, поэтому в месяц тратит $1,5 тыс.

Настя Ивлеева удивилась такому ответу, поскольку ожидала услышать сумму около $10 тыс. Но певец сказал, что ему некуда тратить такие средства.

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Тима Белорусских также рассказал, на кого тратит свой гонорар:

– Мне кажется, что я трачу свои гонорары больше на других, чем на себя. Уже несколько месяцев помагаю делать маме ремонт в квартире.

Напомним, ранее Тима Белорусских выпустил новый альбом под названием Моя кассета – твой первый диск. Это вторая большая студийная запись музыканта.

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