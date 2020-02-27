Это очень цинично: Александр Панайотов опроверг, что едет на Евровидение от РФ

В СМИ появилась информация, что на Евровидение от России будто бы едет певец Александр Панайотов.

На странице в Instagram певец написал, что пока официально никто представителя не объявлял и он лично также не владеет информацией, что поедет в Роттердаме.

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– Единственный источник, который достоверно объявит участника от России – это Первый канал, который, как известно, никакой информации и комментариев по этому не давал. Я, со своей стороны, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное, зачем это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально – это очень цинично, – написал Панайотов.

Напомним, Александр пытался попасть на Евровидение с 2005 года, однако постоянно у него с этим не складывалось. Его называли также одним из претендентов в 2019 году. Но поехал Сергей Лазарев.