Это очень цинично: Александр Панайотов опроверг, что едет на Евровидение от РФ

В СМИ появилась информация, что на Евровидение от России будто бы едет певец Александр Панайотов.
На странице в Instagram певец написал, что пока официально никто представителя не объявлял и он лично также не владеет информацией, что поедет в Роттердаме.
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– Единственный источник, который достоверно объявит участника от России – это Первый канал, который, как известно, никакой информации и комментариев по этому не давал. Я, со своей стороны, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное, зачем это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально – это очень цинично, – написал Панайотов.
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Ребят. Про Евровидение. Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Инстаграм был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации. Единственный источник, который достоверно огласит участника от России – это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счёт не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное ЗАЧЕМ, это делает ( хотя догадываюсь). Но если это делается специально – то это очень цинично. Всем спасибо .
Напомним, Александр пытался попасть на Евровидение с 2005 года, однако постоянно у него с этим не складывалось. Его называли также одним из претендентов в 2019 году. Но поехал Сергей Лазарев.