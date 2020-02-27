PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Это очень цинично: Александр Панайотов опроверг, что едет на Евровидение от РФ

В СМИ появилась информация, что на Евровидение от России будто бы едет певец Александр Панайотов.

На странице в Instagram певец написал, что пока официально никто представителя не объявлял и он лично также не владеет информацией, что поедет в Роттердаме.

Читайте: Прогноз букмекеров на Евровидение 2020: лидеры и на каком месте Украина

– Единственный источник, который достоверно объявит участника от России – это Первый канал, который, как известно, никакой информации и комментариев по этому не давал. Я, со своей стороны, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное, зачем это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально – это очень цинично, – написал Панайотов.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Ребят. Про Евровидение. Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Инстаграм был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации. Единственный источник, который достоверно огласит участника от России – это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счёт не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное ЗАЧЕМ, это делает ( хотя догадываюсь). Но если это делается специально – то это очень цинично. Всем спасибо .

Публикация от Aleksandr Panayotov (@panaiotov)

Напомним, Александр пытался попасть на Евровидение с 2005 года, однако постоянно у него с этим не складывалось. Его называли также одним из претендентов в 2019 году. Но поехал Сергей Лазарев.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка