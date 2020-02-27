В Беларуси впервые покажут фильм на украинском языке

Впервые в прокате кинотеатров Беларуси выйдет фильм, который будут показывать на украинском языке. Речь идет о ленте Мої думки тихі режиссера Антонио Лукича.
Фильм покажут в нескольких кинотеатрах Минска.
Увидеть Мої думки тихі можно будет в кинотеатрах:
- Silver Screen Galileo;
- Falcon Club;
- VOKA Cinema;
- Пионер.
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Перед премьерным показом фильма в кинотеатре Пионер также должен выступить посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
В большинстве кинотеатров Мої думки тихі будет идти до 4 марта, а в Falcon Club его можно будет посмотреть до 11 марта.
Напомним, лента рассказывает о звукорежиссере Вадиме, который получает шанс переехать из Украины в Канаду. Для этого ему необходимо записать голоса животных на Закарпатье.
Однако работу ему усложняет мама, которая вместе с ним отправляется в путешествие.
Видео: Arthouse Traffic