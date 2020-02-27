В Беларуси впервые покажут фильм на украинском языке

Впервые в прокате кинотеатров Беларуси выйдет фильм, который будут показывать на украинском языке. Речь идет о ленте Мої думки тихі режиссера Антонио Лукича.

Фильм покажут в нескольких кинотеатрах Минска.

Увидеть Мої думки тихі можно будет в кинотеатрах:

Silver Screen Galileo;

Falcon Club;

VOKA Cinema;

Пионер.

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Перед премьерным показом фильма в кинотеатре Пионер также должен выступить посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

В большинстве кинотеатров Мої думки тихі будет идти до 4 марта, а в Falcon Club его можно будет посмотреть до 11 марта.

Напомним, лента рассказывает о звукорежиссере Вадиме, который получает шанс переехать из Украины в Канаду. Для этого ему необходимо записать голоса животных на Закарпатье.

Однако работу ему усложняет мама, которая вместе с ним отправляется в путешествие.

Видео: Arthouse Traffic