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В Беларуси впервые покажут фильм на украинском языке

Впервые в прокате кинотеатров Беларуси выйдет фильм, который будут показывать на украинском языке. Речь идет о ленте Мої думки тихі режиссера Антонио Лукича.

Фильм покажут в нескольких кинотеатрах Минска.

Увидеть Мої думки тихі можно будет в кинотеатрах:

  • Silver Screen Galileo;
  • Falcon Club;
  • VOKA Cinema;
  • Пионер.

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Перед премьерным показом фильма в кинотеатре Пионер также должен выступить посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

В большинстве кинотеатров Мої думки тихі будет идти до 4 марта, а в Falcon Club его можно будет посмотреть до 11 марта.

Напомним, лента рассказывает о звукорежиссере Вадиме, который получает шанс переехать из Украины в Канаду. Для этого ему необходимо записать голоса животных на Закарпатье.

Однако работу ему усложняет мама, которая вместе с ним отправляется в путешествие.

Видео: Arthouse Traffic

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

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