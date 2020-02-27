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Виртуальность и неон: Monatik выпустил новый клип Сильно

Популярный украинский певец Monatik выпустил новый клип к песне Сильно.

Минимализм, неон и виртуальная реальность – ключевые визуальные тренды нового десятилетия в проникновенной видеоработе Сильно.

В новом клипе артист отправляет зрителя в открытый космос любви, в спроектированный им самим сон, который он искренне желает испытать каждому.

– Когда сильно любишь, иногда кажется, что попал в самый красивый сон. Настолько легкий, что перед тем, как в него попасть, не приходится применять давно не работающие приемы наподобие подсчета овец.

Красота не знающая границ, страхов и конца. Та, что пробуждает в вас творца, портреты которой хочется рисовать вновь и вновь для того, чтобы эмоции, которые Она дарит, остались, застыли навсегда и никогда не утихали, а превращались в музыку, слова, стихи, песни, – говорится в описании песни.

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Напомним, в апреле Monatik презентовал клип LOVE IT ритм, где рассказал о своей жизни.

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