PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Я здоров – Джеки Чан опроверг слухи о заболевании коронавирусом

65-летний актер Джеки Чан заявил, что не болен новым типом коронавируса Covid-19.

Такое заявление Джеки Чан опубликовал в своем профиле в Instagram, чем опроверг информацию, которую распространяли СМИ.

– Спасибо за заботу! Я в безопасности и здоров, даже очень здоров. Пожалуйста, не волнуйтесь, я не нахожусь на карантине, – написал актер.

Читайте: Коронавирус может перерасти в пандемию – ВОЗ

Джеки Чан также выразил надежду, что все люди будут здоровыми и будут оставаться в безопасности.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Thanks for everybody’s concern! I’m safe and sound, and very healthy. Please don’t worry, I’m not in quarantine. I hope everyone stays safe and healthy too!

Публикация от Jackie Chan 成龍 (@jackiechan)

Напомним, СМИ сообщали о том, что Джеки Чан мог подхватить коронавирус Covid-19.

Такое предположение появилось из-за того, что актер побывал на закрытой вечеринке, у некоторых посетителей которой впоследствии диагностировали коронавирус. На вечеринке были актеры Алан Тамб и Алекс Фонг, а также режиссер Эрик Цанг.

Сейчас количество больных новым типом коронавируса в мире выросло до 82,5 тыс. человек.

Источник: Jackie Chan

Фото: Jackie Chan

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка