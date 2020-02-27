65-летний актер Джеки Чан заявил, что не болен новым типом коронавируса Covid-19.

Такое заявление Джеки Чан опубликовал в своем профиле в Instagram, чем опроверг информацию, которую распространяли СМИ.

– Спасибо за заботу! Я в безопасности и здоров, даже очень здоров. Пожалуйста, не волнуйтесь, я не нахожусь на карантине, – написал актер.

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Джеки Чан также выразил надежду, что все люди будут здоровыми и будут оставаться в безопасности.

Напомним, СМИ сообщали о том, что Джеки Чан мог подхватить коронавирус Covid-19.

Такое предположение появилось из-за того, что актер побывал на закрытой вечеринке, у некоторых посетителей которой впоследствии диагностировали коронавирус. На вечеринке были актеры Алан Тамб и Алекс Фонг, а также режиссер Эрик Цанг.

Сейчас количество больных новым типом коронавируса в мире выросло до 82,5 тыс. человек.

Источник: Jackie Chan

Фото: Jackie Chan