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Макс Барских в Вильнюсе презентовал новый сингл

В рамках своего мирового турне NEZEMNAYA 2020 украинский певец Макс Барских посетил Вильнюс (Литва) с концертом, во время которого презентовал новый сингл.

Песня Небо льет дождем войдет в будущий альбом артиста 1990.

Читайте: Небо льет дождем: Макс Барских засветил новую песню до премьеры

На официальном YouTube-канале Барских появилось эмоциональное mood video, срежиссированное украинским фотографом-портретистом Дмитрием Комисаренко.

Напомним, в интервью певец показал изначальную версию песни Небо льет дождем. Макс Барских объяснил, что был не совсем доволен первой версией аранжировки.

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