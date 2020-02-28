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Малэнкий: Катя Адушкина выпустила дебютный альбом

Катя Адушкина —  самый просматриваемый и активный блогер-подросток из России с аудиторией в более, чем пять млн подписчиков на YouTube и более, чем четыре млн в Instagram.

Она выпустила первый полноценный альбом Малэнкий, в состав которого вошло 9 треков.

В каждой из песен рассказана личная история 16-летней Кати, связанная с тем или иным этапом ее жизни, как творческой, так и личной.

Читайте: Changes. Джастін Бібер випустив новий альбом

 

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Ранее Факты ICTV писали, что новый альбом украинской певицы Джамалы Свої вышел 21 февраля. Это шестой студийный альбом певицы. Всего на пластинке 10 композиций и две песни альтернативной версии

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