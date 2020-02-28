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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Настроение – пятница! 5 лучших хитов Макса Барских

Макс Барских – известный украинский певец, покоривший зрителей своей скандальностью и уникальным стилем.

Начало карьеры певца связывали со Светланой Лободой.

Певица была безответной любовью Макса. В знак этого на одном из своих выступлений артист в прямом эфире даже попытался вскрыть себе вены.

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Эффектные видеоклипы для певца уже 10 лет снимает известный продюсер Алан Бадоев.

Факты ICTV публикуют подборку лучших хитов Макса Барских.

Подруга-ночь

Туманы/Неверная

Лей, не жалей

Берега

Моя Любовь

Ранее Факты ICTV писали, что на одном из европейских концертов Макс Барских презентовал новый сингл под названием Небо льет дождем.

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