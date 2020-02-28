Макс Барских – известный украинский певец, покоривший зрителей своей скандальностью и уникальным стилем.
Начало карьеры певца связывали со Светланой Лободой.
Певица была безответной любовью Макса. В знак этого на одном из своих выступлений артист в прямом эфире даже попытался вскрыть себе вены.
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Эффектные видеоклипы для певца уже 10 лет снимает известный продюсер Алан Бадоев.
Факты ICTV публикуют подборку лучших хитов Макса Барских.
Подруга-ночь
Туманы/Неверная
Лей, не жалей
Берега
Моя Любовь
Ранее Факты ICTV писали, что на одном из европейских концертов Макс Барских презентовал новый сингл под названием Небо льет дождем.
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