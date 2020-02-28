Солист группы Бумбокс Андрей Хлывнюк прокомментировал слухи о разводе с женой Анной Копыловой, с которой пробыл в браке 10 лет.

Он попросил журналистов не влезать в его личную жизнь.

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В комментарии журналисту Соломии Витвицкой Хлывнюк сказал, что никогда не нужно смешивать работу с личным.

– Это не ваше дело, зайчики. Но это, блин, не ваше дело, друзья мои. Как бы так сказать, чтобы не послать вас? Никогда не приносите свою работу на дом, и не тяните домашние дела на работу, и тогда у вас все будет хорошо, – сказал Хлывнюк.

К слову, супруги вместе с 2010 года и воспитывают двоих детей. Андрей Хлывнюк не любит афишировать свою личную жизнь и редко когда появляется на публике вместе с женой.

Его супруга Анна Копылова часто выступает в роли режиссера клипов для группы Бумбокс. Однако по информации СМИ, пара вместе больше не живет.