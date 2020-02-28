Пэлтроу, Кардашьян и Гомес. Звезды призвали надеть маски из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса во всем мире многие звезды делятся секретами предосторожности во время путешествия.
Американская актриса Гвинет Пэлтроу рассказала о роли в фильме Зараженные, который вышел в 2011 году. В ленте рассказывается о загадочном вирусе, который распространяется по всему миру и убивает десятки миллионов людей.
– Я уже была в этом фильме. Оставайтесь в безопасности. Не пожимайте руку. Часто мойте руки, – сказала Пэлтроу.
Ким Кардашьян была одной из первых звезд, кто из-за коронавируса путешествовал в маске.
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К слову, многие звезды призывают носить маски в общественных местах.
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Ранее Факты ICTV писали, что в Китае подтверждено уже 78 тыс. 824 случаев заражения коронавирусом.
Фото: Bellahadid