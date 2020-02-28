Последняя неделя была особенно богатой на успешные релизы и скандалы в мире музыки. Чего только стоит порноклип от Тилля Линдеманна. Шуму вокруг него было много, а по факту трек не вошел ни в один топ в Украине.

К слову, у Светланы Лободы также вышел новый клип на песню Новый Рим. Однако, несмотря на то, что ролик снимал именитый украинский режиссер Алан Бадоев, певицу это от хейта не спасло. Но и песня в топах замечена не была, разве что в YouTube Music на 11 позиции.

Интересный факт, ну или не очень, но украинские пользователи iTunes очень сильно любят российский реп, так как в их топ-10 большинство. Однако лидерство все же удерживает украинская группа Artik & Asti.

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Также новое видео показала GROSU, однако премьера прошла тихо, а в рейтингах особенного успеха не одержала.

Если брать во внимание топ-10 Shazam и сравнивать с прошлой неделей, то тут картина особо не изменилась. Традиционно украинцы ищут хитовые песни, которые звучат на радио и в TikTok.

Украинский певец Monatik представил видеоработу на свой лирический хит Сильно, который взлетел в тренды YouTube Music. Также там засветились свежие релизы от The Hardkiss (10 место) и группы Mozgi (3 место). А вот лидирующие позиции арми отдали своим айдолам из BTS и их новому синглу On.

Сегодня также поклонников порадовала мама монстров, спустя три года от крайнего релиза, Lady Gaga презентовала клип на песню Stupid Love. Однако в украинских чартах ее пока не видно.

Топ песен на YouTube Music

Топ песен на iTunes

Топ песен на Shazam

Ранее Факты ICTV писали, что 27 февраля британская виртуальная группа Gorillaz совместно с малийской певицей Фатуматой Диаварой, которая родом из Мали, выпустила клип на песню Désolé.