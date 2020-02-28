Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева), которая попала в финал нацотбора Евровидения-2020 с песней Vegan, в интервью поделилась, что для нее значит веганство.

– Я долгое время практикую голодание. Для меня нормально пробыть сутки без еды, потому что так я очищаю свой организм. Дольше всего я голодала три дня. Но этому всегда предшествует психологическая подготовка.

Яна рассказала, как восприняла свое поражение на нацотборе Евровидения. В финале выступления она получила 1 балл от судей и 1 балл от зрителей.

– Читала много комментариев, где люди писали, что я спела “нечисто”. Лично моя претензия к выступлению – на сцене было слишком много цветов.

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По словам певицы, любовь к музыке ей заложили родители.

– Первые уроки музыки я посетила в 2 года, а первую песню написала в 13. Отец приучал меня слушать оперные арии, а мама просто пела со мной.

Мама Яны ведет свой аккаунт в Instagram, где выкладывает музыкальные видео с дочкой.

Jerry Heil добавила, что в ее семье тоже бывают конфликты.

– Я очень люблю свою маму, но, кроме музыки, мы много в чем не сходимся. Мама воспитывала у меня синдром отличницы.

Певица добавила, что посещает психолога: вместе с ним она проходит курс гештальт-терапии и прорабатывает все накопившиеся обиды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YouTube🎥 JERRY HEIL (@thejerryheil) 25 Фев 2020 в 7:53 PST

В разговоре о личной жизни Jerry Heil не смогла сдержать слез.

– Я не люблю День святого Валентина: мне никогда не дарили валентинки. Прошло время, и сейчас я не умею принимать внимание со стороны мужчин. Я понимаю, что ни разу не влюблялась.

Яна призналась, что в свои 24 года у нее еще не было секса.

– Я чувствую себя сломанной. Мне действительно хочется дарить кому-то свое тепло. Поделившись этим, возможно, я помогу подросткам с такими же проблемами.

В конце интервью Jerry Heil назвала три вещи, которые делают ее счастливой: это природа, еда и творчество.

Напоминаем, ранее Jerry Heil прокомментировала свое отношение к Евровидению. Она заявила, что не считает песенный конкурс битвой за призовые места.

Фото: Jerry Heil