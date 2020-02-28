PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Тина Кароль призвала носить маски – поклонники просят не разводить панику

Украинская исполнительница Тина Кароль надела респиратор и обратилась к украинцам с призывом одевать маски, дабы защитить себя и близких.

– Оберегайте себя и других. Быть готовым означает спокойствие! Здоровья нам. Берегите близких и себя, – отметила Кароль.

Однако в комментариях начали писать, что певица якобы сеет панику среди соотечественников, ведь ни какого коронавируса в Украине нет.

Читайте: Пэлтроу, Кардашьян и Гомес. Звезды призвали надеть маски из-за коронавируса

Тина Кароль поспешила всех успокоить и отметить, что просто летит к сыну Вениамину, который живет и учится в Великобритании, где уже зафиксировали 13 случаев заражения коронавирусом.

– Вылетаю к сыночку, поэтому необходимо уберечь его близких и себя, – отметила певица.

Большинство комментариев под постом были похвальными, многие отметили, что Тине такая стильная маска невероятно идет.

Ранее Факты ICTV писали, что 65-летний актер Джеки Чан заявил, что не болен новым типом коронавируса Covid-19. Он также выразил надежду, что все люди будут здоровыми и будут оставаться в безопасности.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка