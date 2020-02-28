Тина Кароль призвала носить маски – поклонники просят не разводить панику

Украинская исполнительница Тина Кароль надела респиратор и обратилась к украинцам с призывом одевать маски, дабы защитить себя и близких.

– Оберегайте себя и других. Быть готовым означает спокойствие! Здоровья нам. Берегите близких и себя, – отметила Кароль.

Однако в комментариях начали писать, что певица якобы сеет панику среди соотечественников, ведь ни какого коронавируса в Украине нет.

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Тина Кароль поспешила всех успокоить и отметить, что просто летит к сыну Вениамину, который живет и учится в Великобритании, где уже зафиксировали 13 случаев заражения коронавирусом.

– Вылетаю к сыночку, поэтому необходимо уберечь его близких и себя, – отметила певица.

Большинство комментариев под постом были похвальными, многие отметили, что Тине такая стильная маска невероятно идет.

Ранее Факты ICTV писали, что 65-летний актер Джеки Чан заявил, что не болен новым типом коронавируса Covid-19. Он также выразил надежду, что все люди будут здоровыми и будут оставаться в безопасности.