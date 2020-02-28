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Впервые за три года: Lady Gaga презентовала клип на песню Stupid Love

Популярна американская певица Lady Gaga презентовала клип на песню Stupid Love.

Песня наполнена гипнотическим битом и относит нас к ранним хитам артистки, с которыми она покоряла мир, в частности Just Dance, Boys Boys Boys и Poker Face.

К слову, последний раз Lady Gaga презентовала клипы три года назад, которые входили в ее крайний альбом Joanne.

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Ожидается, что Stupid Love станет одним из синглов шестого студийного альбома певицы LG6.

Ранее популярный украинский певец Monatik выпустил новый клип к песне Сильно.

Фото: ladygaga

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