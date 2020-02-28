Все киски будут танцевать: MARUV показала откровенное фото в боди и шубе

Эпатажная украинская певица MARUV на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками откровенным фото.
На снимке звезда позирует в черном боди и яркой шубе.
– Скоро все киски будут танцевать с MARUV и Boosin, – написала певица.
Образ MARUV дополнила черной шляпой и эффектным макияжем.
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К слову, MARUV в Instagram поздравила мужчин на 23 февраля, чем вызвала гнев в сети.
Фото: Maruvofficial
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