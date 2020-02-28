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Все киски будут танцевать: MARUV показала откровенное фото в боди и шубе

Эпатажная украинская певица MARUV на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками откровенным фото.

На снимке звезда позирует в черном боди и яркой шубе.

– Скоро все киски будут танцевать с MARUV и Boosin, – написала певица.

Образ MARUV дополнила черной шляпой и эффектным макияжем.

Читайте: MARUV обратилась к украинцам из райотдела полиции

 

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

К слову, MARUV в Instagram поздравила мужчин на 23 февраля, чем вызвала гнев в сети.

Фото: Maruvofficial

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