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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Видоизмененный углерод: вышел второй сезон фантастического сериала

Второй сезон фантастического сериала Видоизменённый углерод появился на Netflix.

На платформе уже доступны все серии фантастического сериала. В этом сезоне восемь серий вместо 10.

Одну из главных ролей исполнил Энтони Маки, который известен по съемках в киновселенной Marvel и сериале Черное зеркало.

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Также в сети появился краткий обзор первого сезона. Во втором сезоне сериала история рассказывается через 30 лет после событий первого.

Сериал основан на книге Ричарда Моргана и рассказывает о далеком будущем, в котором человечество научилось переносить сознание в новые тела, обретая бессмертие.

К слову, Видоизмененный углерод стал одним из самых дорогих сериалов в истории Netflix. Первый сезон шоу стоил более $200 млн.

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