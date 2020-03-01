Берлинале 2020: полный список победителей

В Германии завершился 70-й Берлинский кинофестиваль.

Главную награду – Золотого медведя, получил иранский фильм Зла не существует. В фильме рассказываются четыре философские истории о человеческом выборе.

Несмотря на то, что режиссеру Мохаммаду Расулофу запретили выезжать из страны в 2017 году, приз удалось забрать его дочери, а на пресс-конференции она включила отца по телефону.

Гран-при жюри получила лента Элизы Хиттман Никогда, редко, иногда, всегда. По сюжету семнадцатилетняя девушка вместе с подругой отправляется из провинции в Нью-Йорк, чтобы сделать аборт. Однако ее семья и одноклассники ничего об этом не знают.

Победители фестиваля Берлинале-2020:

Серебряный медведь за режиссуру: Хон Сан Су (Женщина, которая бежала)

Серебряный медведь за лучшую женскую роль: Паула Бэр (Ундина)

Серебряный медведь за лучшую мужскую роль: Элио Джерман (Скрытый)

Серебряный медведь за лучший сценарий: Плохие сказки (реж. Фабио и Дамиано ДьИнноченцо, Италия)

Серебряный медведь за особый художественный вклад: Юрген Юргес (Дау. Наташа)

Золотой медведь за лучший короткометражный фильм Т (реж. Киша Рэй Уизерспун, США)

Главный приз в секции Encounters достался ленте Произведения и дни (реж. С. В. Винтер, Андерс Едсторм, США)

Приз Международной ассоциации прессы (ФИПРЕССИ) присудили фильму Ундина режиссера Кристиана Петцольда из Германии.

Ранее Факты ICTV писали, что Билли Айлиш стала победительницей в четырех основных номинациях музыкальной премии Грэмми-2020.