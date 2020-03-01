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Певица-трансгендер Зи Фамелу: Борис Апрель снова сменил имидж

Известная ранее как Борис Апрель украинская певица-трансгендер Зианджа вновь кардинально изменила внешность и имидж.

Теперь ее зовут Зи Фамелу. Фотографии с новым образом бывшая Борис Апрель опубликовала на своей странице в Instagram.

– Странная, свободолюбивая и открытая миру. Меня зовут Зи Фамелу, и сегодня я рождаюсь заново! В честь этого, для каждого из вас открыты двери в мой авантюрный, спонтанный и свободный от суждений мир! Здесь, в бесконечном Сейчас, вы всегда можете быть собой, – написала Зи Фимелу.

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По словам певицы, ее дебютный сингл должен выйти в марте 2020 года.

 

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Публикация от Zi Faámelu (@zifaamelu)

Она добавила, что в новом десятилетии хочет жить и любить на полной мощности и призывает ее фанатов присоединяться.

Напомним, Борис Апрель уже не впервые меняет имидж. В 2014 году он сменил пол и стал Эйприл.

Незадолго после этого он еще раз изменился и начал выступать под псевдонимом Зианджа.

Фото: Zi Faamelu

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