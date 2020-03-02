Кайли Дженнер показала горячее фото в откровенной юбке

Американская модель и участница телевизионного реалити-шоу Семейство Кардашьян Кайли Дженнер поделилась с поклонниками в Instagram серией новых фото.

На опубликованных кадрах звезда позирует в откровенной юбке, которая подчеркивает фигуру.

Ее образ дополняют различные украшения и эффектный макияж.

– Сохраните место для меня, – написала модель.

У 22-летней Кайли Дженнер более 164 млн подписчиков в Instagram. В 2016 году звезда получила награду Teen Choice Awards в номинации Интернет звезда.

Читайте: Почти удалось: пышногрудая модель пыталась прорваться на поле на Супербоуле (18+)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner) 1 Мар 2020 в 6:52 PST

Ранее Эмили Ратаковски снялась в рекламе нижнего белья для своего бренда Inamorata.

Фото: Кyliejenner

Источник: Кyliejenner