PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Мода

Кайли Дженнер показала горячее фото в откровенной юбке

Американская модель и участница телевизионного реалити-шоу Семейство Кардашьян Кайли Дженнер поделилась с поклонниками в Instagram серией новых фото.

На опубликованных кадрах звезда позирует в откровенной юбке, которая подчеркивает фигуру.

Ее образ дополняют различные украшения и эффектный макияж.

– Сохраните место для меня, – написала модель.

У 22-летней Кайли Дженнер более 164 млн подписчиков в Instagram. В 2016 году звезда получила награду Teen Choice Awards в номинации Интернет звезда.

Читайте: Почти удалось: пышногрудая модель пыталась прорваться на поле на Супербоуле (18+)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Ранее Эмили Ратаковски снялась в рекламе нижнего белья для своего бренда Inamorata.

Фото: Кyliejenner

Источник: Кyliejenner

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка