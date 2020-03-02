Кайли Дженнер показала горячее фото в откровенной юбке

Американская модель и участница телевизионного реалити-шоу Семейство Кардашьян Кайли Дженнер поделилась с поклонниками в Instagram серией новых фото.
На опубликованных кадрах звезда позирует в откровенной юбке, которая подчеркивает фигуру.
Ее образ дополняют различные украшения и эффектный макияж.
– Сохраните место для меня, – написала модель.
У 22-летней Кайли Дженнер более 164 млн подписчиков в Instagram. В 2016 году звезда получила награду Teen Choice Awards в номинации Интернет звезда.
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Фото: Кyliejenner
Источник: Кyliejenner