В Киеве на UPark Festival 2020 выступит американская певица Мория Роуз Перейра, также известная как Poppy.

Фестиваль пройдет в Sky Family Park с 16 по 19 июля.

До 2014 года Poppy выступала на фестивалях, посвященных социальным сетям. 10 января 2020 вышел третий полноценный альбом Poppy.

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Артистка называет себя кавайной Барби-принцессой.

– Ее образ – загадка современного попа, которую до сих пор не могут разгадать. Космическая леди смело говорит о понятии гендерной идентичности и призывает не бояться быть собой, – говорится в сообщении UPark Festival.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UPark Festival (@uparkfestival) 2 Мар 2020 в 1:00 PST

К слову, на UPark Festival выступят также рок-группы Sum 41, Neck Deep, американский рэпер MGK и другие.

Ранее Факты ICTV писали, что My Chemical Romance воссоединились и выступят на UPark Festival 2020.

Фото: UPark Festival 2020