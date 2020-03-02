Лето зовет! Ратаковски показала ягодицы в купальнике

28-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками в Instagram откровенным фото.
На снимке звезда предстала в ярком купальнике, который подчеркнул ее фигуру.
– Лето зовет, – написала Ратаковски под фото.
Большинству поклонников понравилось фото Эмили, но также нашлись и те, кто раскритиковал модель за столь откровенный снимок.
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К слову, в феврале 2018 года после нескольких недель отношений Эмили вышла замуж за знаменитого актера и продюсера Себастьяна Бир-МакКларда.
Ранее Эмили Ратаковски снялась в рекламе нижнего белья для своего бренда Inamorata.
Фото: Еmrata