Рейв-группа Little Big представит Россию на песенном конкурсе Евровидение 2020.

Little Big на музыкальной сцене давно не новички и имеют сотни тысяч фанатов не только по всей России, но и по всему миру.

Группа успешно гастролирует по Европе и странам СНГ. В 2019 году Little Big выступали на Atlas Wеekend в Киеве, а также собирали аншлаги в клубах украинской столицы.

Факты ICTV собрали все, что известно о группе Little Big и их лучшие хиты.

Биография Little Big

Группа образовалась в Санкт-Петербурге в 2013 году. 1 апреля они выпустили клип Every Day I’m Drinking на YouTube и ворвались на музыкальную сцену.

Первое животе выступление прошло 2 июля этого же года. Тогда группа выступила на разогреве у Die Antwoord.

В состав группы входят Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская. Ранее среди участников была Олимпия Ивлева, но в 2018 году покинула проект.

Читайте: Little Big выпустили новый клип Rock-Paper-Scissors

Первый альбом группы With Russia From Love был выпущен 17 марта 2014 года.

По словам Прусикина, участники группы не вложили в свою раскрутку ни копейки, а просто снимали видео.

9 сентября 2015 года выпущен клип на песню Give Me Your Money при участии эстонского рэпера Tommy Cash.

19 декабря 2015 года группа выпустила второй альбом — Funeral Rave и занял 8 место в чарте российского iTunes и пятое — в Google Play.

Видеоклипы группы были отмечены на Berlin Music Video Awards 2016. Big Dick — занял первое место в категории Most Trashy, а Give Me Your Money — 3 место в номинации Best Performer.

8 мая 2018 года группа выпустила первую часть альбома Antipositive и клип Punks Not Dead, 5 октября — вторую часть альбома и клип Skibidi, который собрал более 320 млн просмотров.

В феврале 2019 года Skibidi получил платиновый статус.

Напомним, о том, что Little Big выступят на Евровидение 2020 в Роттердаме (Нидерланды) стало известно в эфире одного из российских телеканалов. Конкурсная песня будет представлена позже, возможно, 9 марта.