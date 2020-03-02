На международном песенном конкурсе Евровидение 2020, которое будет проходить в Роттердаме (Нидерланды), Россию будет представлять группа Little Big.

Об этом стало известно в эфире Первого канала.

Конкурсная песня будет представлена позже, возможно это случится 9 марта.

– Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на Евровидении, – отметил лидер группы Илья Прусикин.

Читайте: Release Me: о чем будет петь представитель Бельгии Hooverphonic на Евровидение

Также он добавил, что сделает все возможное на конкурсе.

– Песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас все тип-топ. Мы вам обещаем — вы будете удивлены, – заявил Прусикин.

Little Big – рейв-группа из Петербурга, которая образовалась в 2013 году. Главным бэнгером коллектива пока остается сингл Skibidi, который уже на YouTube собрал более 362 млн просмотров. Всего на счету Little Big четыре альбома и более 20 клипов. Помимо Ильича в состав группы входят Сергей Макаров (бэк-вокал), Антон Лиссов (вокал, гитара), Софья Таюрская (вокал).

Напомним, 22 февраля завершился национальный отбор, по итогам которого стало известно, кто поедет на Евровидение 2020 от Украины.