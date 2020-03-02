В 2020 году на международном песенном конкурсе Евровидение, которое состоится в Роттердаме (Нидерланды), Бельгию будет представлять группа Hooverphonic с песней Release Me.
Факты ICTV подготовили текст и перевод композиции, чтобы лучше ознакомиться с конкурсантом.
Hooverphonic (Hoover – пылесос, phonic – акустический) – бельгийская поп- и рок-группа, которая образовалась во Фландрии в 1995 году. В настоящее время творчество группы часто причисляют к жанру лаунж.
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В состав коллектива входят звукорежиссер и басист Алекс Каллье, гитарист Раймонд Гертс и вокалистка Лука Крейсбергс. За столько лет существования, группа успела представить публике 11 полноправных релизов, а также два live-альбома.
Hooverphonic – Release Me
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Release me
Don’t talk go away
Release me
It’s not right to make me stay
All the lies and all the pain
Only you can make them go away
Release me from this sad and losing game.
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Выпусти меня,
Не уговаривай,
Выпусти меня,
Неправильно заставлять меня остаться,
Вся ложь и вся боль –
Лишь ты можешь их прогнать,
Да, выпусти меня из этой безнадежной тоскливой игры.
|
Don’t say what I already know
Release me
only trouble steals the show
All those words won’t comfort me
It’s clear we’re not meant to be
Release me from this sad and losing game.
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Не говори о том, что я уже знаю,
Выпусти меня,
Внимание привлекают только проблемы,
Никакие слова меня не утешат,
Ведь ясно, что нам не суждено быть вместе,
Да, выпусти меня из этой безнадёжной тоскливой игры.
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You’re all I want
A dangerous need
it s wrong to keep you close to me
If you dare
If you care
Then cut the ropes and float away
Yes release me
If you love me, let me go.
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Ты – это все, что мне нужно,
Но я несу несчастья,
Нельзя допускать, чтобы ты был рядом,
И если ты не боишься, если тебе не все равно –
Разрежь веревки и лети по ветру,
Да, выпусти меня, если любишь меня – отпусти.
|
Release me
Don’t talk go away
Release me
It’s not right to make me stay
All the lies and all the pain
Only you can make them go away
Release me from this sad and losing game.
|
Выпусти меня,
Не уговаривай,
Выпусти меня,
Неправильно заставлять меня остаться,
Вся ложь и вся боль –
Лишь ты можешь их прогнать,
Да, выпусти меня из этой безнадежной тоскливой игры.
|
You’re all I want
A dangerous need
it s wrong to keep you close to me
If you dare
If you care
Then cut the ropes and float away
Yes release me
If you love me, let me go.
|
Ты – это все, что мне нужно,
Но я несу несчастья,
Нельзя допускать, чтобы ты был рядом,
И если ты не боишься, если тебе не все равно –
Разрежь веревки и лети по ветру,
Да, выпусти меня, если любишь меня – отпусти.
|
All the lies and all the pain
Only you can make them go away
All those words won’t conquer me
It’s clear we are not meant to be
Yeah, release me from this sad and losing game
Oh, release me, oh, release me from this sad and losing game
Oh, release me, oh, release me from this sad and losing game.
|
Вся ложь и вся боль –
Лишь тебе под силу их прогнать,
Никакие слова меня не покорят,
Ведь ясно, что нам не суждено быть вместе,
Да, освободи меня из этой безнадежной тоскливой игры,
О, освободи меня, о, освободи меня из этой безнадежной тоскливой игры,
О, освободи меня, о, освободи меня из этой безнадежной тоскливой игры.
Напомним, 22 февраля завершился национальный отбор, по итогам которого стало известно, кто поедет на Евровидение 2020 от Украины.