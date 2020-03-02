В 2020 году на международном песенном конкурсе Евровидение, которое состоится в Роттердаме (Нидерланды), Бельгию будет представлять группа Hooverphonic с песней Release Me.

Факты ICTV подготовили текст и перевод композиции, чтобы лучше ознакомиться с конкурсантом.

Hooverphonic (Hoover – пылесос, phonic – акустический) – бельгийская поп- и рок-группа, которая образовалась во Фландрии в 1995 году. В настоящее время творчество группы часто причисляют к жанру лаунж.

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В состав коллектива входят звукорежиссер и басист Алекс Каллье, гитарист Раймонд Гертс и вокалистка Лука Крейсбергс. За столько лет существования, группа успела представить публике 11 полноправных релизов, а также два live-альбома.

Hooverphonic – Release Me

Release me Don’t talk go away Release me It’s not right to make me stay All the lies and all the pain Only you can make them go away Release me from this sad and losing game. Выпусти меня, Не уговаривай, Выпусти меня, Неправильно заставлять меня остаться, Вся ложь и вся боль – Лишь ты можешь их прогнать, Да, выпусти меня из этой безнадежной тоскливой игры. Don’t say what I already know Release me only trouble steals the show All those words won’t comfort me It’s clear we’re not meant to be Release me from this sad and losing game. Не говори о том, что я уже знаю, Выпусти меня, Внимание привлекают только проблемы, Никакие слова меня не утешат, Ведь ясно, что нам не суждено быть вместе, Да, выпусти меня из этой безнадёжной тоскливой игры. You’re all I want A dangerous need it s wrong to keep you close to me If you dare If you care Then cut the ropes and float away Yes release me If you love me, let me go. Ты – это все, что мне нужно, Но я несу несчастья, Нельзя допускать, чтобы ты был рядом, И если ты не боишься, если тебе не все равно – Разрежь веревки и лети по ветру, Да, выпусти меня, если любишь меня – отпусти. Release me Don’t talk go away Release me It’s not right to make me stay All the lies and all the pain Only you can make them go away Release me from this sad and losing game. Выпусти меня, Не уговаривай, Выпусти меня, Неправильно заставлять меня остаться, Вся ложь и вся боль – Лишь ты можешь их прогнать, Да, выпусти меня из этой безнадежной тоскливой игры. You’re all I want A dangerous need it s wrong to keep you close to me If you dare If you care Then cut the ropes and float away Yes release me If you love me, let me go. Ты – это все, что мне нужно, Но я несу несчастья, Нельзя допускать, чтобы ты был рядом, И если ты не боишься, если тебе не все равно – Разрежь веревки и лети по ветру, Да, выпусти меня, если любишь меня – отпусти. All the lies and all the pain Only you can make them go away All those words won’t conquer me It’s clear we are not meant to be Yeah, release me from this sad and losing game Oh, release me, oh, release me from this sad and losing game Oh, release me, oh, release me from this sad and losing game. Вся ложь и вся боль – Лишь тебе под силу их прогнать, Никакие слова меня не покорят, Ведь ясно, что нам не суждено быть вместе, Да, освободи меня из этой безнадежной тоскливой игры, О, освободи меня, о, освободи меня из этой безнадежной тоскливой игры, О, освободи меня, о, освободи меня из этой безнадежной тоскливой игры.

Напомним, 22 февраля завершился национальный отбор, по итогам которого стало известно, кто поедет на Евровидение 2020 от Украины.