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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Release Me: о чем будет петь представитель Бельгии Hooverphonic на Евровидение

В 2020 году на международном песенном конкурсе Евровидение, которое состоится в Роттердаме (Нидерланды), Бельгию будет представлять группа Hooverphonic с песней Release Me.

Факты ICTV подготовили текст и перевод композиции, чтобы лучше ознакомиться с конкурсантом.

Hooverphonic (Hoover – пылесос, phonic – акустический) – бельгийская поп- и рок-группа, которая образовалась во Фландрии в 1995 году. В настоящее время творчество группы часто причисляют к жанру лаунж.

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В состав коллектива входят звукорежиссер и басист Алекс Каллье, гитарист Раймонд Гертс и вокалистка Лука Крейсбергс. За столько лет существования, группа успела представить публике 11 полноправных релизов, а также два live-альбома.

Hooverphonic – Release Me

Release me

Don’t talk go away

Release me

It’s not right to make me stay

All the lies and all the pain

Only you can make them go away

Release me from this sad and losing game.

Выпусти меня,

Не уговаривай,

Выпусти меня,

Неправильно заставлять меня остаться,

Вся ложь и вся боль –

Лишь ты можешь их прогнать,

Да, выпусти меня из этой безнадежной тоскливой игры.

Don’t say what I already know

Release me

only trouble steals the show

All those words won’t comfort me

It’s clear we’re not meant to be

Release me from this sad and losing game.

Не говори о том, что я уже знаю,

Выпусти меня,

Внимание привлекают только проблемы,

Никакие слова меня не утешат,

Ведь ясно, что нам не суждено быть вместе,

Да, выпусти меня из этой безнадёжной тоскливой игры.

You’re all I want

A dangerous need

it s wrong to keep you close to me

If you dare

If you care

Then cut the ropes and float away

Yes release me

If you love me, let me go.

Ты – это все, что мне нужно,

Но я несу несчастья,

Нельзя допускать, чтобы ты был рядом,

И если ты не боишься, если тебе не все равно –

Разрежь веревки и лети по ветру,

Да, выпусти меня, если любишь меня – отпусти.

Release me

Don’t talk go away

Release me

It’s not right to make me stay

All the lies and all the pain

Only you can make them go away

Release me from this sad and losing game.

Выпусти меня,

Не уговаривай,

Выпусти меня,

Неправильно заставлять меня остаться,

Вся ложь и вся боль –

Лишь ты можешь их прогнать,

Да, выпусти меня из этой безнадежной тоскливой игры.

You’re all I want

A dangerous need

it s wrong to keep you close to me

If you dare

If you care

Then cut the ropes and float away

Yes release me

If you love me, let me go.

Ты – это все, что мне нужно,

Но я несу несчастья,

Нельзя допускать, чтобы ты был рядом,

И если ты не боишься, если тебе не все равно –

Разрежь веревки и лети по ветру,

Да, выпусти меня, если любишь меня – отпусти.

All the lies and all the pain

Only you can make them go away

All those words won’t conquer me

It’s clear we are not meant to be

Yeah, release me from this sad and losing game

Oh, release me, oh, release me from this sad and losing game

Oh, release me, oh, release me from this sad and losing game.

Вся ложь и вся боль –

Лишь тебе под силу их прогнать,

Никакие слова меня не покорят,

Ведь ясно, что нам не суждено быть вместе,

Да, освободи меня из этой безнадежной тоскливой игры,

О, освободи меня, о, освободи меня из этой безнадежной тоскливой игры,

О, освободи меня, о, освободи меня из этой безнадежной тоскливой игры.

Напомним, 22 февраля завершился национальный отбор, по итогам которого стало известно, кто поедет на Евровидение 2020 от Украины.

Фото: Eurovision

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