Little Big представят Россию на Евровидении 2020, которое пройдет в Роттердаме в Нидерландах.

Российская группа существует с 2013 года. На их счету два альбома и один релиз, состоящий из двух частей.

Little Big стали популярны благодаря видео Every Day I’m Drinking, которое вышло 1 апреля 2013 года. Сейчас у них 24 клипа и один видеоальбом.

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С какой песней Little Big будут представлять Россию на Евровидении пока неизвестно, поэтому сейчас идеальный момент для того, чтобы переслушать старые треки и пересмотреть их клипы.

Факты ICTV собрали пять лучших хитов Little Big.

Skibidi

Faradenza

Give me your money

I’m ok

LollyBomb

Напомним, о том, что Little Big выступят на Евровидение 2020 стало известно в эфире одного из российских телеканалов. Конкурсную песню представят до 9 марта.