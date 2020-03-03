Актер электротеатра Станиславский и видеоблогер Антон Лапенко стал новым гостем в программе Юрия Дудя.

Ведущий представил его как новую звезду российского интернета. В Instagram Лапенко 2,5 млн подписчиков, а на YouTube-канале – 1,3 млн.

Блогер рассказал, что много лет снимал короткие ролики, но популярными они стали только в 2019 году, когда репост одного из них сделала российская актриса Ирина Горбачева.

Он признался, что ему очень нравится снимать именно ретро-ролики, стилизованные под 80-е и 90-е годы прошлого века, хотя сам родился только в 1986 году.

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– Обнаружил удивительную вещь среди людей того времени — странная, непонятная и конкретная интонация. Они говорят, как инженер (один из его героев – Ред.) приблизительно. Я не знаю, мне нравится это время почему-то, – отметил блогер.

Лапенко упомянул о своей большой семье – у него 11 братьев и четыре сестры – и назвал их имена.

– Иногда было тяжеловато. Но у меня воспоминания только хорошие, теплые и приятные. Были моменты, когда вообще не было еды. И мама, как в Колобке, по сусекам соскребала и пекла хлеб. Но это было так душевно. Я не помню, чтобы я страдал, – рассказал блогер.

Напомним, в феврале гостем в программе Юрия Дудя был специальный корреспондент издания Коммерсантъ Андрей Колесников.