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Прогноз букмекеров на Евровидение 2020: Little Big отодвинули Украину

Букмекеры обновили прогноз по победителю песенного конкурса Евровидение 2020.

Сейчас первое место с шансом на победу в 13% занимает Daði & Gagnamagnið из Исландии. Группа будет представлять страну на Евровидении 2020 с песней Think About Things.

На втором месте расположилась российская группа Little Big. Букмекеры считают, что у нее есть шанс в 10% на победу в песенном конкурсе даже несмотря на то, что представители РФ еще не представили свою песню.

Хотя Little Big заявили, что для Евровидения 2020 подготовят трек с бразильскими мотивами.

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Третье место с коэффициентом 10% букмекеры отдают Литве, которую представляет The Roop с песней On Fire.

Украину пока сдвинули на 23 место с шансом на победу в 1%. До обновления прогнозов наша страна занимала 18 место в рейтинге.

Напомним, на Евровидении 2020 Украину будет представлять группа Go-A с песней Соловей.

Источник: Eurovision World

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