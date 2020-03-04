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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

GO! Alyona Alyona выпустила саундтрек к фильму Пульс

Alyona Alyona записала песню GO! – официальный саундтрек к спортивной драме Пульс, премьера которой запланирована на 19 марта 2020 года.

В клипе использованы кадры из фильма. Он вышел на официальном Youtube-канале FILM.UA Group.

Слова к песне написала Alyona Alyona, автор музыки – Вадим Алхутов.

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– История героини очень вдохновила меня. Идти к цели, несмотря на все, и оставаться при этом человеком – замечательный сюжет, прекрасный пример, замечательная настоящая история. Для меня честь писать об этом и быть частью этого, – заявила певица.

Пульс – биографическая история украинской чемпионки-легкоатлетки Оксаны Ботурчук.

Ранее Alyona Alyona представила клип на песню Дикі танці, который сняли в стиле популярной серии видеоигр Grand Theft Auto.

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