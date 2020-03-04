Не время умирать: премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать состоится на семь месяцев позже запланированной даты из-за распространения в мире нового коронавируса.

В Великобритании картина выйдет в прокат 12 ноября 2020 года, в США – 25 ноября. Даты мирового релиза сообщат дополнительно.

В Украине картину должны были показать 9 апреля.

Читайте: Посвящена Джеймсу Бонду: в Великобритании выпустили самую большую монету в истории

Не время умирать – 25 фильм о Джеймсе Бонде, главную роль сыграет Дэниел Крейг. Также к звездному касту присоединился Рами Малек, который стал главным антагонистом ленты.

Ранее Факты ICTV писали, что Билли Айлиш представила песню No Time To Die, которая стала заглавной композицией для нового фильма о приключениях Джеймса Бонда.

Фото: James Bond