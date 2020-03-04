Главным героем шоу Холостяк в 2020 году стал 34-летний пилот, владелец летной школы в США Макс Михайлюк.

О профессии пилота Максим мечтал еще с детства, потом много работал, чтобы получить образование в лучшей летной школе.

В 28 лет у него получилось достичь своей цели. К слову, мечты о небе у мужчины были благодаря его отцу.

– Мой отец был авиадиспетчером. Я с детства часто ходил к нему на работу, смотрел, как взлетают и садятся самолеты, и представлял, что однажды тоже поднимусь в небо за штурвалом одного из них. Можно сказать, что я совершил и мечту отца, ведь он всегда верил в меня, – рассказал Михайлюк.

Летную школу Flymax в Майами (США) холостяк открыл в 2016 году, а для этого ему также пришлось получить лицензию пилота-инструктора.

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Михайлюк сегодня имеет более 4 тыс. летных часов. Кроме того, он руководит и небольшими летательными аппаратами, и мощными лайнерами, а также может безопасно сажать самолеты в сложных горных аэропортах.

Холостяку сейчас приходится жить на две страны – США и Украина.

Пилот из США стал новым Холостяком – что известно о Михайлюке и первые фото / 2 фотографии Напомним, премьера 10 сезона шоу Холостяк на СТБ состоится 6 марта.

Источник: СТБ Теги: Холостяк Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0

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