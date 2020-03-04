Рецензия на мультфильм Вперед: магия, которую мы забыли

Студия Pixar, делающая для Disney их лучшие мультфильмы, приготовила для зрителей новое творение. Драконы и мантикоры, загадки и артефакты, приключения и вечные семейные ценности ждут впереди.

Сюжет

Мультфильм Вперед переносит зрителей в фэнтезийный край, где некогда царила магия. Но со временем прогресс и технологии вытеснили чары, как свет большого города затмевает сияние звезд.

Поэтому представьте ленивый мир, где феи разучились летать и оседлали мотоциклы, а некогда прыткие кентавры пересели на внедорожники. Именно здесь обитают двое братьев эльфов Иэн и Барли.

Младшему Иэну исполняется 16 лет, и мама готовит для сыночка настоящий праздник с тортом и вечеринкой для друзей. Но больше всего наш герой хотел бы увидеть отца, которого семья давно потеряла из-за тяжелой болезни.

К удивлению, отец оставил сыновьям подарок, который приказал жене вручить, когда обоим ребятам исполнится 16. Нет, это не билет в стриптиз-клуб, а магический посох, что позволит вернуть отца к жизни на один день, чтобы он увидел сыновей взрослыми.

Но по законам жанра во время ритуала все идет наперекосяк, и с того света материализуется только нижняя половина отца. У ребят есть 24 часа, чтобы осуществить опасное путешествие и исправить ситуацию, иначе последний в жизни разговор с отцом будет с его ногами.

Участник квеста знает, если тропа прямая, она ведет не туда.

Режиссерская работа

За создание ленты отвечала команда, которую вы знаете по приключениям героев Корпорации монстров – режиссер Дэн Скэнлон и исполнительный продюсер Пит Доктер. Скэнлон сам в детстве потерял отца, поэтому для него это личная история.

Как принято в Pixar, анимация Вперед выглядит дорого-богато, а многообразию локаций позавидует каждый, кто знает, сколько времени и сил занимает создание анимационных фильмов.

Впрочем, не покидает ощущение, что некоторых персонажей и сцены мы уже видели. Есть опасения, что Disney и в Pixar ввел режим конвейера для зарабатывания денег, не оставляющего места экспериментам. Например, главные герои вышли менее выразительными, чем второстепенные персонажи. Особенно это касается младшего из братьев.

Актеры

В оригинале главных героев озвучили звезды первого эшелона – Том Холланд и Крис Пратт. Фамилии украинских актеров дубляжа вы вряд ли слышали, однако, поверьте, озвучен мультфильм на хорошем уровне.

Старший брат Барли вырос безалаберным фанатом квестов и карточных игр. Он обожает магические штуки, знает наизусть все заклинания и безгранично верит в себя. Это смесь нерда и старшего брата-хулигана.

Младший Иэн, наоборот, неуверенный в себе подросток, не верящий в магию и избегающий любых конфликтных ситуаций. Одним словом, классический герой детского кино – застенчивый неудачник с добрым сердцем.

По сути, именно через младшего из братьев авторы выражают главную идею мультфильма. Поэтому его абсолютная невнятность огорчает. Потому что последнее, что вы запомните – это главного героя, которого авторы просто срисовали с мультфильма Рататуй.

Впечатления

Мультфильм Вперед вышел еще одним качественным творением Pixar, которое развлекает, смешит и умиляет одновременно. Однако рука Disney чувствуется, сюжетные повороты оригинальностью не отличаются, ведь большая студия не любит рисковать.

Например, анонсированное появление первого в истории студии персонажа с нетрадиционной ориентацией оказалось коротким эпизодом, где второстепенный герой женского пола мимоходом упоминает о своей подружке и совместном воспитании ребенка.

Однако указанные изъяны компенсируются юмором и драйвом мультфильма Вперед. За смешными сценами и яркими цветами забываешь, что на экране конвейерный мультик. И мир магических существ, из-за рутины позабывших о чудесах, метко подчеркивает наше бытие.

Это до сих пор лучшее, что вы можете показать детям в кино сегодня.

Тем более, здесь есть присущие Pixar важные идеи. Приключения главных героев напоминают, что не стоит воспринимать жизнь слишком серьезно. Это квест, в котором не так важно получить приз, как то, с кем ты преодолеваешь этот лабиринт.

Главный результат не в финале, а в самом пути. Он и является целью, как и наши спутники. Поэтому в погоне за победой не стоит недооценивать время, проведенное с близкими. Вот где настоящая магия, которую мы забыли.

Сюжет: 7/10

Режиссерская работа: 7/10

Актеры: 8/10

Впечатление: 8/10

Общая оценка: 7,5/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: Kinomania Films Distribution, IMDB

Видео: Kinomania Films Distribution