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Dimitri Vegas & Like Mike станут хедлайнерами Atlas Weekend 2020

DJ-дуэт Dimitri Vegas & Like Mike станет хедлайнером Atlas Weekend 2020 8 июля.

Лучшие диджеи мира, амбассадоры фестиваля Tomorrowland и авторы нескольких его гимнов.

На их счету огромное количество наград и ярких коллабораций с Martin Garrix, Steve Aoki, David Guetta и другими артистами.

Также у дуэта есть собственный лейбл Smash The House.

Читайте: Atlas Weekend 2020: список участников фестиваля

Dimitri Vegas & Like Mike впервые выступят в Украине этим летом.


Напомним, фестиваль пройдет с 7 до 12 июля. Ранее Факты ICTV писали о хедлайнерах Atlas Weekend 2020.

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