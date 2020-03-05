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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Кэти Перри намекнула на свою беременность

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум находятся в приятном ожидании своего первенца.

Также Кэти поделилась тизером на ее новое музыкальное видео, которое вот-вот станет доступно для просмотра, на трек Never Worn White.

На видео видно, что певица намекает на свою беременность.

Читайте: Беременная Кэти Перри презентовала клип на песню Never Worn White

Напомним, слухи о том, что 35-летняя Кэти Перри готовится родить первенца от 43-летнего Орландо Блума, появились в начале февраля. Дело в том, что певица начала носить неоднозначные наряды. Даже одеваясь в облегающие платье, артистка умудрялась всячески прикрывать живот.

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