Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум находятся в приятном ожидании своего первенца.

Также Кэти поделилась тизером на ее новое музыкальное видео, которое вот-вот станет доступно для просмотра, на трек Never Worn White.

На видео видно, что певица намекает на свою беременность.

Читайте: Беременная Кэти Перри презентовала клип на песню Never Worn White

You are cordially invited to the premiere of #NeverWornWhite Join me on the @YouTube watch page tonight at 8:30pm PT and chat with me (promise not a bot! ) before the video premieres at 9pm PT! pic.twitter.com/igYGhBKqWH

— KATY PERRY (@katyperry) March 4, 2020