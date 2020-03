Never Worn White Никогда не носила белый

You love the Hell out of me

And Heaven’s where we could be

I’ve stood on the edge of love

But never took the leap

And you took my armor off

And did it delicately

And I let my guard down

To show you what’s underneath

Thank God that you were man enough to come

Answer my mamma’s prayers

You asked the question, I said, Yes

But I’m scared Ты любишь меня до чертиков

И небо, где мы могли быть вдвоем,

Я стояла на краю любви,

Но никогда не делала прыжок.

И ты снял мою броню

И сделал это деликатно

И я отпустила свою охрану

Чтобы показать вам, что находится внизу

Слава Богу, что ты был человеком, чтобы прийти

Ответь на молитвы моей мамы

Ты задал вопрос, я ответила – Да,

Но я боюсь.

Cause I’ve never worn white

But I wanna get it right

Yeah, I really wanna try with you

No, I’ve never worn white

But I’m standin’ here tonight

‘Cause I really wanna say “I do”

I do Потому что я никогда не носила белое,

Но я хочу сделать это правильно

Да, я хочу попробовать с тобой.

Нет, я никогда не носила белое

Но я стою сегодня здесь вечером

Потому что я хочу сказать “я это делаю”

я делаю

See us in sixty years with a full family tree (I do)

Give my blood, sweat, and tears to reach our destiny (I do)

‘Cause love is a minefield, let’s take this war, baby (I do)

‘Cause at the end of it all, I choose you and you choose me (I do) Увидимся через 60 лет с полноценным генеалогическим деревом (я это делаю)

Дай мою кровь, пот и слезы, чтобы понять нашу судьбу (я это делаю)

Потому что любовь – это минное поле, давайте возьмем эту войну, дитя (я это делаю)

Потому что в конце всего этого я выбираю тебя, а ты выбираешь меня (я это делаю)

Now let’s dance with each other (Dance with each other)

Mixin’ all of our colors

It’s so easy to surrender

When you finally find forever Теперь потанцуем друг с другом (танцуйте между собой)

Смешайте все наши цвета

Это так легко сдаться

Когда ты в конце концов найдешь навсегда.