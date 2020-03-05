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Сидишь такой, а тут Тилль! Линдеманна заметили в кафе Киева

5 марта в одном из заведений Киева был замечен лидер Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн.

Стори с музыкантом опубликовал в Instagram Алексей Ищенко.

На видео Линдеманн садится за столик.

– Сидишь такой в Компоте, а тут Тилль, – написал в стори Алексей.

К слову, сам певец опубликовал стори на фоне надписи Киев.

– Киев, увидимся завтра, – написал он.

На лице у Линдеманна медицинская маска, на которой написано К черту коронавирус.

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