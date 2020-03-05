Популярная певица Кэти Перри опубликовала клип на трек Never Worn White.

В песне говорится о страхах Перри, однако напевая она рассказывает о том, насколько она готова к счастью с другим человеком.

– Нет, я никогда не носила белого цвета.

Но я стою здесь сегодня ночью.

Потому что я хочу сказать:

Я это делаю, – говорится в песне.

Видео заканчивается тем, что артистка в белом платье коснулась живота перед тем, как на финальной фотографии она повернулась боком, показав округлившийся животик.

Читайте: Наконец-то: Кэти Перри выходит замуж за Орландо Блума

К слову, во время презентации тизера клипа поклонники Кэти Перри поняли, что она действительно беременна.

Слухи о том, что 35-летняя Кэти Перри беременная от 43-летнего Орландо Блума, появились в начале февраля. Дело в том, что певица начала носить неоднозначные наряды. Даже одеваясь в облегающие платье, артистка умудрялась всячески прикрывать живот.