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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Беременная Кэти Перри презентовала клип на песню Never Worn White

Популярная певица Кэти Перри опубликовала клип на трек Never Worn White.

В песне говорится о страхах Перри, однако напевая она рассказывает о том, насколько она готова к счастью с другим человеком.

– Нет, я никогда не носила белого цвета.
Но я стою здесь сегодня ночью.
Потому что я хочу сказать:
Я это делаю, – говорится в песне.

Видео заканчивается тем, что артистка в белом платье коснулась живота перед тем, как на финальной фотографии она повернулась боком, показав округлившийся животик.

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К слову, во время презентации тизера клипа поклонники Кэти Перри поняли, что она действительно беременна.

Слухи о том, что 35-летняя Кэти Перри беременная от 43-летнего Орландо Блума, появились в начале февраля. Дело в том, что певица начала носить неоднозначные наряды. Даже одеваясь в облегающие платье, артистка умудрялась всячески прикрывать живот.

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