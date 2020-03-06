Американская певица Demi Lovato представила клип на песню I Love Me. В ролике много отсылок к борьбе артистки с ее наркозависимостью.

В песне поется о любви и заботе к себе самому, а также о том, как негативные мысли могут негативно влиять на нашу жизнь.

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– Этот трек посвящен любви к себе. Это гимн. Он говорит о том, как сильно мы влияем на самих себя, а также об отрицательных разговорах наедине с собой. Как легко мы можем это слушать. Но, когда вы собираетесь любить себя? – заявила певица.

Напомним, в ночь на 25 июля 2018 года друзья обнаружили Demi Lovato без сознания. Ее госпитализировали в одну из больниц Лос-Анджелеса с передозировкой. После этого певица несколько месяцев лечилась в реабилитационной клинике. Кроме того, Demi Lovato страдает от биполярного расстройства.

Однако сейчас певица оправилась и начала 2020 год с успешного выступления на Grammy 2020, на котором зал аплодировал ей стоя. Затем она исполнила гимн Америки на финальной игре Национальной футбольной лиги США.

Фото: ddlovato