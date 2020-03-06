PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Новая сила киски: альтер эго MARUV Shlakoblochina презентовала свою первую песню

Так называемое альтер эго популярной певицы MARUV Shlakoblochina презентовала свою первую песню под названием Новая сила киски.

Известно, что трек войдет в мини-альбом Fatality.

К слову, у проекта даже появилась своя страница в Instagram, откровенные фото на которой вызвали волну возмущения среди украинских пользователей.

Читайте: Все киски будут танцевать: MARUV показала откровенное фото в боди и шубе

Однако под постом со ссылкой на песню сейчас большинство хвалебных отзывов о песни.

Ранее Факты ICTV писали, что популярная певица Кэти Перри опубликовала клип на трек Never Worn White.

Фото: SHLAKOBLOCHINA

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка