Популярный исполнитель Макс Барских презентовал трек Двоє на украинском языке и mood-видео к нему.
В Instagram певец опубликовал пост с фрагментом ролика и поздравил всех женщин с 8 марта.
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– Всех девочек, девушек, мам и бабушек поздравляю с этим теплым праздником весны! Спасибо за вашу любовь и нежность. Сегодня, по случаю своего 30-летия, я решил сделать для вас музыкальный подарок и выпустить в свет невероятно чувственную композицию Двоє на украинском языке, – отметил Макс Барских.
VIDEO
Ранее Факты ICTV писали, что популярная певица Кэти Перри опубликовала
клип на трек Never Worn White.
Фото: max_barskih
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