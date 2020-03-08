PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Двоє: Макс Барских презентовал песню на украинском языке

Популярный исполнитель Макс Барских презентовал трек Двоє на украинском языке и mood-видео к нему.

В Instagram певец опубликовал пост с фрагментом ролика и поздравил всех женщин с 8 марта.

Читайте: Киска MARUV и грудь Ани Лорак: топ хитов 2020 в YouTube Music, iTunes и Shazam

– Всех девочек, девушек, мам и бабушек поздравляю с этим теплым праздником весны! Спасибо за вашу любовь и нежность. Сегодня, по случаю своего 30-летия, я решил сделать для вас музыкальный подарок и выпустить в свет невероятно чувственную композицию Двоє на украинском языке, – отметил Макс Барских.

Ранее Факты ICTV писали, что популярная певица Кэти Перри опубликовала клип на трек Never Worn White.

Фото: max_barskih

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка