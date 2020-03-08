Для многих мужчин 8 марта – настоящее испытание, однако для звезд украинского шоу-бизнеса – это обычное дело.
Как звезды поздравляют своих жен с Международным женским днем, читайте в материале Фактов ICTV.
Украинский певец Михаил Хома, который известен под псевдонимом DZIDZIO записал для женщин видео с поздравлениями.
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Артист Иван Дорн также выразил свои поздравления.
– Все цветы для вас, любимые, – написал певец.
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Телеведущая Леся Никитюк поздравила всех с весной и пожелала быть любимыми и забывать о комплексах.
– Верьте в себя, вы лучшие! Каждая из нас найдет свое счастье, – написала артистка, опубликовав обольстительное фото.
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З весною вас!!! Бусінки🌸🌸🌸Кохайте і будьте коханими! Забувайте всі свої комплекси, викидайте з голови погані думки!!! Вірте в себе, ви найкращі! Кожна з нас знайде своє щастя! Якщо падаєте, зробіть сексуальну фотку і впєрьоооод до нового😆❤️❤️❤️Ваша Ле🍓 Photo @vicoolyasaida
Муж Насти Каменских Потап опубликовал фото сына и написал, что они вдвоем поздравляют женщин с их днем.
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К поздравлениям также присоединилась певица MamaRika.
Также Алексей Потапенко записал видео-поздравление со своим сыном.
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Журналист и телеведущий на канале ICTV Вадим Карпьяк оригинально поздравил женщин с 8 марта.
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Ламай систему! Не вези тюльпани коханій, вези кохану тюльпанам.
Певица ONUKA написала, что 8 марта это – в первую очередь, день борьбы за права женщин.
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Що ми взагалі святкуємо? Першочергово, день боротьби за права жінок, який згодом трансформувався у привід, аби подякувати тобі за те, що ти народилася жінкою з усіма кліше, які тільки міг на тебе повісити патріархальний світ. Кожен може сприймати цей день по-різному. Та погодьтесь, поняття «слабка стать», яке виступає ключовим наративом цього свята, це точно не про жінку тут і зараз. Для сьогоднішніх нас 8 березня — привід наголосити, що в сучасному світі мільйони жінок, які змінюють його на краще. Зокрема, й в музиці. Ми бачимо, як на музичних фестивалях по всьому світі дійсно домінують артисти чоловічої статі, а дебати стосовно гендерної нерівності на музичних преміях мають своє підґрунтя. Та жінок у нашій сфері, які пробивають стіни, справді, чимало — вони змінюють уявлення про жанри та використовують свої голоси не лише для співу. Україна не є винятком. Навпаки! Наш музичний ландшафт крок за кроком, не втомлюсь повторювати, змінюють Alyona Alyona, Alina Pash, Nastia, Zavoloka, Dakh Daughters, Оксана Линів… Чи святкую я таким неймдропінгом впливовість та успіх музикантів? Скоріше, акцентую увагу на тому, що як і у музиці, так і в інших сферах, багато жінок, які на рівних правах із чоловіками, змінюють цей світ. І хоча для мене весна восьмого дня, як і для всіх, хто народився в радянські часи, буде загорнута в целофан від червоних тюльпанів, я пишаюсь моментом, в якому ми всі живемо, творимо і змінюємо цей світ! ⠀ Фото — @michael_fedorak Стиль — @lesiapatoka Мейк — @rymakova Зачіска — @sanakotok
Опубликовав песню на украинском языке, артист Макс Барских также выразил поздравления с Международным женским днем.
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Всех девочек, девушек, мам и бабушек поздравляю с этим теплым праздником весны! Спасибо за вашу любовь и нежность. Сегодня, в честь своего 30-летия, я решил сделать для вас музыкальный подарок и выпустить в мир невероятно чувственную композицию #ДВОЄ на украинском языке. Растворяйтесь в любви и наслаждайтесь нашим mood-видео на YouTube! ❤️ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ #новыйальбом1990 #NezemnayaWorldTour2020 #1990Двоє ⠀ #BADOEV2020
Ирина Билык также не осталась в стороне от этого праздника.
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Девчонки,с ПРАЗДНИКОМ ❤️🌹💄👯♀️👯♀️👯♀️👯♀️👯♀️👯♀️👯♀️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ #8марта2020
Лидер рок-группы SunSay Андрей Запорожец пожелал женщинам солнца и любимой музыки.
К слову, Факты ICTV подготовили для вас ряд поздравлений с 8 марта, чтобы вы смогли поздравить своих родных и близких.
Открытки на 8 марта – отличный способ поздравить женщин, особенно, если нет возможности сделать это лично. Также вы можете использовать оригинальные поздравления с 8 марта или короткие поздравления в СМС.