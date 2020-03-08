Для многих мужчин 8 марта – настоящее испытание, однако для звезд украинского шоу-бизнеса – это обычное дело.

Как звезды поздравляют своих жен с Международным женским днем, читайте в материале Фактов ICTV.

Украинский певец Михаил Хома, который известен под псевдонимом DZIDZIO записал для женщин видео с поздравлениями.

View this post on Instagram A post shared by DZIDZIO (@dzidzio) on Mar 7, 2020 at 10:04pm PST

Артист Иван Дорн также выразил свои поздравления.

– Все цветы для вас, любимые, – написал певец.

View this post on Instagram Vse cvety dlya vas, lyubimiye! A post shared by Ivan Dorn (@dorn_ivan) on Mar 7, 2020 at 11:56pm PST

Телеведущая Леся Никитюк поздравила всех с весной и пожелала быть любимыми и забывать о комплексах.

– Верьте в себя, вы лучшие! Каждая из нас найдет свое счастье, – написала артистка, опубликовав обольстительное фото.

Муж Насти Каменских Потап опубликовал фото сына и написал, что они вдвоем поздравляют женщин с их днем.

View this post on Instagram С 8м марта! Мы с @potapchiq всех девчонок 🌷#8марта A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on Mar 8, 2020 at 12:36am PST

К поздравлениям также присоединилась певица MamaRika.

Также Алексей Потапенко записал видео-поздравление со своим сыном.

View this post on Instagram С 8м Марта!!!!!! @realpotap @potapchiq #8марта A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on Mar 7, 2020 at 12:07am PST

Журналист и телеведущий на канале ICTV Вадим Карпьяк оригинально поздравил женщин с 8 марта.

View this post on Instagram Ламай систему! Не вези тюльпани коханій, вези кохану тюльпанам. A post shared by Vadym Karpiak (@vadymkarpiak) on Mar 7, 2020 at 11:51pm PST

Певица ONUKA написала, что 8 марта это – в первую очередь, день борьбы за права женщин.

Опубликовав песню на украинском языке, артист Макс Барских также выразил поздравления с Международным женским днем.

Ирина Билык также не осталась в стороне от этого праздника.

View this post on Instagram Девчонки,с ПРАЗДНИКОМ ❤️🌹💄👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ #8марта2020 A post shared by Ирина Билык (@bilyk_iryna) on Mar 8, 2020 at 12:39am PST

Лидер рок-группы SunSay Андрей Запорожец пожелал женщинам солнца и любимой музыки.

К слову, Факты ICTV подготовили для вас ряд поздравлений с 8 марта, чтобы вы смогли поздравить своих родных и близких.

Открытки на 8 марта – отличный способ поздравить женщин, особенно, если нет возможности сделать это лично. Также вы можете использовать оригинальные поздравления с 8 марта или короткие поздравления в СМС.