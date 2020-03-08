В тебе прекрасно все! Alyona Alyona обнажила грудь и поздравила украинок с праздником

Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко), поделилась с поклонниками пикантным снимком с отдыха на Бали.

Артистка на нем позировала без белья прикрыв грудь кокосами.

Кроме того, в посте она поздравила женщин с праздником и призвал любить себя.

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– Ты – сильная, ты – умная, ты – креативная, ты – независимая! В тебе прекрасно все! – написала Alyona Alyona.

Ранее Факты ICTV писали, что Alyona Alyona записала песню GO! – официальный саундтрек к спортивной драме Пульс, премьера которой запланирована на 19 марта 2020 года.