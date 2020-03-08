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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

В тебе прекрасно все! Alyona Alyona обнажила грудь и поздравила украинок с праздником

Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко), поделилась с поклонниками пикантным снимком с отдыха на Бали.

Артистка на нем позировала без белья прикрыв грудь кокосами.

Кроме того, в посте она поздравила женщин с праздником и призвал любить себя.

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– Ты – сильная, ты – умная, ты – креативная, ты – независимая! В тебе прекрасно все! – написала Alyona Alyona.

 

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ДЛЯ НЕЇ  ⠀ Ти — сильна, ти — розумна, ти —креативна, ти — незалежна! В тобі прекрасне все! Все, що ти робиш, зроблене з любов‘ю! Ти — чудова мама, сестра, дружина, подруга! Ти — унікальна Будь завжди собою, люби себе і сій добро ⠀ ‼️Для вас, дівчата, від мене справжній, жіночий подарунок. Бокс краси! Щоб виграти його потрібно: ⠀ Бути підписаною на мій інстаграм та телеграм-канал (посилання у шапці профілю)  В коментарях відміть свою подругу (кількість коментарів не обмежена, один комент = одна відмітка)  Лайкнути цей пост ⠀ Вже завтра оберу переможницю, яка отримає бокс краси

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Ранее Факты ICTV писали, что Alyona Alyona записала песню GO! – официальный саундтрек к спортивной драме Пульс, премьера которой запланирована на 19 марта 2020 года.

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