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Анджелина Джоли объяснила, почему женщины заслуживают уважения

Голливудская актриса Анджелина Джоли поделилась мыслями, почему женщины заслуживают уважения и любви в Международный женский день.

Она объяснила, что чем сильнее они растут, тем больше смогут отдать своей семьи и обществу.

В день 8 марта она написала письмо, в котором отметила, что сегодня достаточно часто злоупотребляют такой чертой характера, как заботливость.

Ведь ожидается, что девушка, когда вырастет, будет только заботиться о ком-то и жертвовать собой. Девушек часто заставляют думать, что им хорошо только тогда, когда они служат другим, и эгоистические или не правы, если когда-нибудь сосредотачиваются на своих собственных потребностях и желаниях.

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Учитывая такую ​​ситуацию, Анджелина Джоли отмечает, что мягкость характера маленьких девочек, их открытость, инстинкт воспитания и помощи другим должны цениться, а не подвергаться насилию.

Она обращает внимание на то, что общество должно сделать намного больше, чтобы защитить женщин не только, когда их права нарушаются, но и от несправедливого отношения и от того, что часто остается незамеченным.

Поэтому Анджелина Джоли в Международный женский день призвала ценить женщин и заботиться о них.

Напомним, в Киеве 8 марта состоялся Марш женщин, которые требовали ратифицировать Стамбульскую конвенция о предотвращении насилия над женщинами.

Источник: Time

Фото: Dreamstime

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