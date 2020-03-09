Шведский актер Макс фон Сюдов скончался во Франции в возрасте 90 лет.

Последней актерской работой фон Сюдова стал фильм Курск режиссера Томаса Винтерберга, вышедший в 2018 году.

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Карьеру фон Сюдов начал в 1949-м, он снялся в том числе в 11 фильмах Ингмара Бергмана: Седьмая печать, Земляничная поляна, Лицо, Причастие, Девичий источник, Час волка, Стыд.

После этого Сюдов работал в Голливуде: Три дня Кондора, Дюна, Ханна и ее сестры, Пробуждение, Особое мнение, Остров проклятых.

Для самой юной аудитории он также сыграл роль трехглазого ворона в популярном сериале Игра престолов.

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