Шведский актер Макс фон Сюдов скончался во Франции в возрасте 90 лет.
Последней актерской работой фон Сюдова стал фильм Курск режиссера Томаса Винтерберга, вышедший в 2018 году.
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Карьеру фон Сюдов начал в 1949-м, он снялся в том числе в 11 фильмах Ингмара Бергмана: Седьмая печать, Земляничная поляна, Лицо, Причастие, Девичий источник, Час волка, Стыд.
После этого Сюдов работал в Голливуде: Три дня Кондора, Дюна, Ханна и ее сестры, Пробуждение, Особое мнение, Остров проклятых.
Для самой юной аудитории он также сыграл роль трехглазого ворона в популярном сериале Игра престолов.
Недавно Факты ICTV писали о смерти Дэвида Пола – одного из близнецов в комедии Няни.
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