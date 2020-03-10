Чак Норрис празднует день рождения! Лучшие мемы и шутки об актере

Чак Норрис 10 марта празднует свой юбилей. Актеру исполняется 80 лет.

Чак Норрис, как актер прославился своими ролями в боевиках, в которых он всегда выглядит несокрушимым, в частности КрутойУокер: Правосудие по-техасски, Война Логана, Неудержимые. Однако роль Уокера, крутого техасского рейнджера, осталась за Чаком навсегда. Непобедимый борец за справедливость, который одним ударом может завалить целую толпу вооруженных бандитов.

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Именно это и породило бесчисленное количество шуток о Чаке Норрисе. По случаю дня рождения актера, Факты ICTV собрали лучшие мемы и шутки.