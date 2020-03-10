PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

Чак Норрис убил Мертвое море: лучшие мемы и шутки о Крутом Уокере

Чак Норрис 10 марта празднует свой юбилей. Актеру исполняется 80 лет.

Чак Норрис, как актер прославился своими ролями в боевиках, в которых он всегда выглядит несокрушимым, в частности КрутойУокер: Правосудие по-техасски, Война Логана, Неудержимые. Однако роль Уокера, крутого техасского рейнджера, осталась за Чаком навсегда. Непобедимый борец за справедливость, который одним ударом может завалить целую толпу вооруженных бандитов.

Читайте: Мулан, Пульс, Тихое место и Кролик Питер: что посмотреть в марте в кино

Именно это и породило бесчисленное количество шуток о Чаке Норрисе. По случаю дня рождения актера, Факты ICTV собрали лучшие мемы и шутки.

Чак Норрис празднует день рождения! Лучшие мемы и шутки об актере

  • Чак Норрис никогда не спит. Он выжидает.
  • Это Чак Норрис убил Мертвое море.
  • На самом деле армию Ксеркса остановил Чак Норрис. А триста спартанцев умерли от восхищения.
  • Кот Чака Норриса перед приходом хозяина переклеил обои и заново обшил пуфик
  • Чак Норрис может досчитать до бесконечности. Дважды.
  • Чак Норрис может довести женщину до оргазма просто указав на неё пальцем со словами Буйя-я.
  • Оззи Осборн однажды откусил голову летучей мыши. Чтобы остаться непревзойдённым, Чак Норрис откусил голову Бэтмэну.
  • Чтобы доказать свой патриотизм, Американский флаг не так давно сделал себе татуировку с Чаком Норрисом.
  • У Супермэна есть пижама с Чаком Норрисом.
  • Однажды Чак Норрис съел три двухкилограмовых стейка за час, причём первые сорок пять минут он был занят сексом с официанткой.
  • Чак Норрис может убить двух охотников одним зайцем.
  • На самом деле Чак Норрис не писал свои книги, просто слова от страха сами складывались в готовые предложения.
  • Чак Норрис мемы
  • Чак Норрис мемы
  • Чак Норрис мемы
  • Чак Норрис мемы
  • Чак Норрис мемы
  • Чак Норрис мемы
  • Чак Норрис мемы
  • Чак Норрис мемы
  • Чак Норрис мемы
  • Чак Норрис мемы
Чак Норрис убил Мертвое море: лучшие мемы и шутки о Крутом Уокере / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что 65-летний актер Джеки Чан заявил, что не болен новым типом коронавируса Covid-19. Он также выразил надежду, что все люди будут здоровыми и будут оставаться в безопасности.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка