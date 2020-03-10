Чак Норрис празднует день рождения! Лучшие мемы и шутки об актере

Чак Норрис 10 марта празднует свой юбилей. Актеру исполняется 80 лет.
Чак Норрис, как актер прославился своими ролями в боевиках, в которых он всегда выглядит несокрушимым, в частности КрутойУокер: Правосудие по-техасски, Война Логана, Неудержимые. Однако роль Уокера, крутого техасского рейнджера, осталась за Чаком навсегда. Непобедимый борец за справедливость, который одним ударом может завалить целую толпу вооруженных бандитов.
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Именно это и породило бесчисленное количество шуток о Чаке Норрисе. По случаю дня рождения актера, Факты ICTV собрали лучшие мемы и шутки.
- Чак Норрис никогда не спит. Он выжидает.
- Это Чак Норрис убил Мертвое море.
- На самом деле армию Ксеркса остановил Чак Норрис. А триста спартанцев умерли от восхищения.
- Кот Чака Норриса перед приходом хозяина переклеил обои и заново обшил пуфик
- Чак Норрис может досчитать до бесконечности. Дважды.
- Чак Норрис может довести женщину до оргазма просто указав на неё пальцем со словами Буйя-я.
- Оззи Осборн однажды откусил голову летучей мыши. Чтобы остаться непревзойдённым, Чак Норрис откусил голову Бэтмэну.
- Чтобы доказать свой патриотизм, Американский флаг не так давно сделал себе татуировку с Чаком Норрисом.
- У Супермэна есть пижама с Чаком Норрисом.
- Однажды Чак Норрис съел три двухкилограмовых стейка за час, причём первые сорок пять минут он был занят сексом с официанткой.
- Чак Норрис может убить двух охотников одним зайцем.
- На самом деле Чак Норрис не писал свои книги, просто слова от страха сами складывались в готовые предложения.
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Чак Норрис убил Мертвое море: лучшие мемы и шутки о Крутом Уокере / 5 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что 65-летний актер Джеки Чан заявил, что не болен новым типом коронавируса Covid-19. Он также выразил надежду, что все люди будут здоровыми и будут оставаться в безопасности.Теги: Чак НоррісЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…Загружается…
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