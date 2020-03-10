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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Коронавирус в США заставил Сильвестра Сталлоне надеть медицинские перчатки

Известный американский актер Сильвестр Сталлоне был замечен в белых медицинских перчатках в одном из супермаркетов Лос-Анджелеса.

Очевидцы уверены, что это связано с распространением инфекции коронавируса.

В магазине Сталлоне запасался здоровой органической пищей.

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В сети успели пошутить, что актер вовремя изменил свои боксерские перчатки на медицинские.

К слову, в Лос-Анджелесе не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

Однако по состоянию на 10 марта в США зафиксировали 754 случая заражения вирусом Covid-19.

К слову, Кэти Перри и Орландо Блум вынужденно перенесли дату своей свадьбы в связи с коронавирусом. Пара планировала пожениться летом 2020 году в Японии.

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